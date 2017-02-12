Для кого в Одессе 13 февраля наступит блэкаут

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 13 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

1-й Восточный пер., 12-18, 13, 13А;

ул. Горизонтальная, 10-22, 11-21;

ул. Северная, 92-114, 39- 49;

Северный пер., 37- 47;

ул. Ученическая, 6.

09:00-17:00

ул. Базарная, 1-3, 6-14;

ул. Белинского, 1, 6, 6Б.

09:00-20:00

Северный РЭС

ул. Бочарова, 54, 54 (а, б, в, г, д);

ул. Высоцкого, 23, 25.

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