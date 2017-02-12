Для кого в Одессе 13 февраля наступит блэкаут

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 13 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
1-й Восточный пер., 12-18, 13, 13А;
ул. Горизонтальная, 10-22, 11-21;
ул. Северная, 92-114, 39- 49;
Северный пер., 37- 47;
ул. Ученическая, 6.
09:00-17:00
ул. Базарная, 1-3, 6-14;
ул. Белинского, 1, 6, 6Б.
09:00-20:00
Северный РЭС
ул. Бочарова, 54, 54 (а, б, в, г, д);
ул. Высоцкого, 23, 25.
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