В одесском «Черноморце» новый игрок — форвард из Бразилии

Одесский «Черноморец» усилился новым игроком — форвардом из Бразилии.

Об этом 11 февраля сообщает Думская.

Отмечается, что «Черноморец» арендовал у австрийского клуба «Капфенберг» 25-летнего нападающего Джордже Элиаса Дос Сантоса.

В текущем сезоне новичок одесситов забил десять мячей в двадцати играх в первой австрийской лиге.

«Бразилец уже присоединился к команде и сегодня приступает к тренировкам и будет играть в «Черноморце» на протяжении года, после чего «моряки» смогут выкупить его трансфер», — сообщает издание.

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