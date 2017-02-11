Одесские новостиУкраинские новости 11.02.2017 19:06
Гончаренко
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Одесский нардеп готов проголосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что если будет внесено представление о снятии с него депутатской неприкосновенности, то он сам же проголосует за это.

Такое заявление нардеп озвучил в прямом эфире программы «20/22 с Литвиненко и Апасовым» на телеканале NewsOne.

Экс-председатель Одесского облсовета также прокомментировал свои недавние действия в Киеве, возле Посольства ФРГ в Укрине, когда он написал на обломке Берлинской стены слово «Нет» по-немецки.

«Берлинская стена предназначена для того, чтобы на ней писали политические протесты и граффити», — сказал нардеп.

«Мне кажется, что позиция, озвученная мной, разделяется, мне это было очень приятно и важно услышать: и президентом, и большинством депутатов. Другой вопрос, что многие из них почему-то молчали и свою позицию не проявляли, а я ее проявил в такой способ», — обосновал нардеп.

По его словам, каждый уважающий себя политик пишет на Берлинской стене. В подтверждение сказанному он продемонстрировал фото канцлера Германии Ангелы Меркель, которая также рисовала на стене граффити.

«Уважающий себя политик пишет на Берлинской стене. Сегодня в самом Берлине вся Берлинская стена расписана от основания и до самого верха. Это вполне нормальная европейская демократическая традиция», — сказал лидер общественной организации «Качество жизни» Алексей Гончаренко.

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