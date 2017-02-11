Нацсовет по ТВ и радиовещанию собирается внепланово нарушить одесскую «Гармонию мира»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки пяти региональным вещателям, в том числе телерадиорганизации ООО ТРК «Гармония мира».

Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Нацсовета.

«Регуляторный орган 9 февраля назначил внеплановые проверки пяти лицензиатам. Это – телерадиоорганизации ООО ТРК «Гармония мира», г. Одесса (позывные «Гармония мира»), ООО «Эйчди фэшн», г. Киев (спутниковое телевидение, логотип «HDFASHION&LifeStyle»), ООО «ТРК «Радио больших дорог», г. Александрия Кировоградской обл. (позывные «Радио больших дорог»), ООО «Медиасистем-групп», г. Черновцы (кабельное телевидение, логотип «ТВА город»), а также провайдер программной услуги из г. Геническ Херсонской области ЧП «Торнадо», — говорится в сообщении.

Компании «Гармония мира» внеплановая проверка назначена по обращению народного депутата Надежды Савченко и Одесской городской организации всеукраинского объединения «Свобода», в котором указано, что 22 января 2017 года в эфире телерадиоорганизации (102,7 МГц) транслировался повтор 21-го выпуска передачи «Истоки», которая, по мнению заявителей, имеет антигосударственный смысл и создает условия для дестабилизации национальной безопасности.

«В частности, информация, изложенная в радиопередаче, навязывает слушателям негативное отношение и ставит под сомнение существование украинского языка, культуры, невозможность разрыва связей с «братской Россией», противоречивость существования Украины как государства, что является признаком нарушения лицензиатом требований абзаца шестого части второй статьи 6 и пункта е) части первой статьи 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании». Кроме того, заявители отмечают, что в эфире «Гармонии мира» объем украиноязычных программ составляет небольшой процент, что является признаком нарушения частей второй и пятой статьи 9 требований этого закона», — пояснили в Нацсовете.

«После выяснения и изучения всех обстоятельств относительно выявленных признаков нарушений законодательства Украины в деятельности указанных вещателей Национальный совет примет соответствующие решения», — отметили в пресс-службе.

Как уже сообщалось, бенефициарным владельцем радиостанции «Гармония мира» являются одесситы Ирина Литовченко и Олег Дементьев. Первая владеет 85% вещателя, второй 15% — через одесскую компанию «Медиа республика». Радиостанция в последнее время сменила направление программ — с культурно-просветительского на культурологическое.

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