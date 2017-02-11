Одесские новости 11.02.2017 13:31
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Нацбанк опроверг слухи о продаже здания на Дерибасовской

Национальный банк Украины отрицает информацию о продаже здания на Дерибасовской в Одессе.

Об этом 10 февраля сообщила Украинская Служба Информации.

Отмечается, что сейчас НБУ работает над тем, чтобы сконцентрировать свою деятельность в Киеве, но это не значит, что принадлежащие им здания будут продаваться. Помещения банка будут сдаваться в аренду.

Утверждение о том, что Национальный банк планирует продать здание центрального банка в Одессе, не соответствует действительности, – рассказали в НБУ.

В ведомстве также отметили, что одно из зданий банка в Одессе уже успели сдать в аренду Одесскому областному управлению «Ощадбанка».

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