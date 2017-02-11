Нацбанк опроверг слухи о продаже здания на Дерибасовской

Национальный банк Украины отрицает информацию о продаже здания на Дерибасовской в Одессе.
Об этом 10 февраля сообщила Украинская Служба Информации.
Отмечается, что сейчас НБУ работает над тем, чтобы сконцентрировать свою деятельность в Киеве, но это не значит, что принадлежащие им здания будут продаваться. Помещения банка будут сдаваться в аренду.
Утверждение о том, что Национальный банк планирует продать здание центрального банка в Одессе, не соответствует действительности, – рассказали в НБУ.
В ведомстве также отметили, что одно из зданий банка в Одессе уже успели сдать в аренду Одесскому областному управлению «Ощадбанка».