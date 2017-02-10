Одесские новости 10.02.2017 16:25
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В Одессе почтили память Александра Пушкина

10 февраля весь мир отмечает день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

К 180-летию со дня смерти поэта сегодня в Одессе состоялось возложение цветов у памятника Пушкину на Приморском бульваре.

Литературно-мемориальный музей А.С.Пушкина к этой дате подготовил целый ряд интересных культурных мероприятий: открылась выставка «Память Пушкина», в литературно-музыкальной гостиной музея артистка Одесской филармонии Лариса Хонич читала «Метель» и его стихотворения, а выпускники Одесской консерватории исполняли романсы и арии из опер на слова Пушкина.

Для справки. В Одессе, на улице Пушкинской, 13 с 1961 года находится литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина. В 20-е годы XIX века этот дом принадлежал известному негоцианту Шарлю Сикару. Это был один из первых отелей молодого города – Hotel du Nord. По приезде в Одессу, 3 июля 1823 года, Пушкин остановился в этой гостинице и прожил здесь месяц. За тринадцать месяцев одесской ссылки им были созданы тридцать лирических стихотворений, поэма «Цыганы», завершена работа над «Бахчисарайским фонтаном», написано две с половиной главы «Евгения Онегина». Описав Одессу в главе «Путешествие Онегина», Пушкин, по выражению поэта В. Туманского, подарил городу «грамоту на бессмертие». Улица, на которой жил великий поэт, ранее называвшаяся Итальянской, была переименована в 1880 году в Пушкинскую, а над воротами была установлена табличка «Здесь жил Пушкин».90

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