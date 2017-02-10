Украинские новости 10.02.2017 17:15
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В Донецке попрощались с Михаилом «Гиви» Толстых

Сегодня тысячи жителей Донецка пришли проститься с командиром батальоном «Сомали» Михаилом «Гиви» Толстых.

Об этом сообщает официальный сайт Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, проститься с Героем ДНР пришли родственники погибшего, руководители министерств и ведомств, военнослужащие, а также глава Республики Александр Захарченко.

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Траурная церемония прошла в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко.

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Напомним, что полковник Михаил «Гиви» Толстых погиб во время террористического акта утром 8 февраля. Он был убит в своем штабе в Макеевке из РПО «Шмель».

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