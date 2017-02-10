Одесские новости 10.02.2017 10:10
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В 2017 году дом Лидерса в Одессе будет отреставрирован

Ремонтные работы в здании на ул. Ланжероновской, 3 продолжаются. Уже завершена реконструкция покрытия и обновлена система водоотвода.

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, около тысячи кв. м старого шиферного покрытия было заменено на металлический профнастил, установлены новая обрешётка и стропильная система.

«Дом Лидерса долгое время находился в неудовлетворительном состоянии и требовал неотложных противоаварийных работ. В 2016 году депутатским корпусом областного совета было принято решение о выделении 1 миллиона 500 тысяч гривен на реставрацию этой памятки архитектуры национального значения», — сообщил председатель облсовета Анатолий Урбанский.

Средства на ремонтные работы здания были выделены в рамках программы «Культура Одесчины на 2014-2016 годы». На 2017 год запланировано утеплить чердачное помещение, заменить окна, установить громоотвод.1114-613x460166-613x460
Фото: пресс-служба облсовета

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