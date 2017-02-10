9 февраля в Одессе рассматривались перспективы развития государственных и местных жилищных программ в Одесской области.



Как отмечает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, в совещании на эту тему приняли участие главы ОГА Максим Степанов и облсовета Анатолий Урбанский.

Во время совещания директор Одесского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Олег Анистратенко представил проект комплексной социально-экономической программы обеспечения граждан жильем в Одесской области на 2017-2021 годы.

Было отмечено, что проблема с жилищным обеспечением в Одессе влияет на эмиграцию молодежи за границу с целью улучшить свои жилищные условия.

Благодаря реализации государственных программ, источниками финансирования которых выступают государственный и местный бюджеты, у одесситов появится возможность приобрести жилье, заплатив 70% стоимости из собственных средств.

Максим Степанов предложил участникам мероприятия передать программу на доработку Департамента инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, чтобы потом вынести на рассмотрение депутатской комиссии и сессии Одесского областного совета.

«Есть государственные программы, которые не всегда используются. На примере положительного опыта других городов Украины будем разрабатывать основные направления деятельности и прилагать максимум усилий, чтобы граждане Одесской области, стоящие на квартирном учете, были обеспечены жильем», — отметил Максим Степанов.

Фото: ОГА

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