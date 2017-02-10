Мировые новостиМнения 10.02.2017 15:31
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Редкая купюра в кошельках одесситов может войти в топ-20 самых красивых купюр мира

Купюра достоинством в 500 гривен с изображением Григория Сковороды вошла в список номинантов награды «Самая красивая банкнота 2016 года».kUY1yUfH Cropped

Этот конкурс ежегодно проводит Международное общество банкнот.

Жюри оценивает каждую банкноту по таким критериям: инновационные способы защиты, артистизм дизайна, использование цвета, его баланс, контрастность изображения.

Надо отметить, что в предыдущие годы украинские купюры в 100 и 200 гривен также принимали участие в этом конкурсе, но безуспешно.

В прошлый раз самой красивой купюрой была признана новозеландская 5-долларовка. Nova-zelandiya-1

Конкуренцию украинской 500-гривневой купюре могут составить:
Фиджи, 5 долларовFidzhi
Эфиопия, 50 талеровEfiopiya
Тринидад и Тобаго, 50 долларовpicture_trinidad-tobagos-50-_4366_p0
Канада, 10 долларовKanada
Бермудские острова, 2 доллараBermudy
Таиланд, 100 батTayiland
Исландия, 5000 кронisland
Гонконг, 50 долларовGonkong
Уганда, 50 тыс. шиллинговUganda
Казахстан, 10 тыс. тенгеKazahstan
Австралия, 5 долларовAustralia
Как знать, может, на следующий конкурс Украина выдвинет купюру в 1000 гривен, которую готовит к выпуску Национальный банк…

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