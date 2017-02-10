Редкая купюра в кошельках одесситов может войти в топ-20 самых красивых купюр мира

Купюра достоинством в 500 гривен с изображением Григория Сковороды вошла в список номинантов награды «Самая красивая банкнота 2016 года».
Этот конкурс ежегодно проводит Международное общество банкнот.
Жюри оценивает каждую банкноту по таким критериям: инновационные способы защиты, артистизм дизайна, использование цвета, его баланс, контрастность изображения.
Надо отметить, что в предыдущие годы украинские купюры в 100 и 200 гривен также принимали участие в этом конкурсе, но безуспешно.
В прошлый раз самой красивой купюрой была признана новозеландская 5-долларовка.
Конкуренцию украинской 500-гривневой купюре могут составить:
Фиджи, 5 долларов
Эфиопия, 50 талеров
Тринидад и Тобаго, 50 долларов
Канада, 10 долларов
Бермудские острова, 2 доллара
Таиланд, 100 бат
Исландия, 5000 крон
Гонконг, 50 долларов
Уганда, 50 тыс. шиллингов
Казахстан, 10 тыс. тенге
Австралия, 5 долларов
Как знать, может, на следующий конкурс Украина выдвинет купюру в 1000 гривен, которую готовит к выпуску Национальный банк…