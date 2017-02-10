Редкая купюра в кошельках одесситов может войти в топ-20 самых красивых купюр мира

Купюра достоинством в 500 гривен с изображением Григория Сковороды вошла в список номинантов награды «Самая красивая банкнота 2016 года».

Этот конкурс ежегодно проводит Международное общество банкнот.

Жюри оценивает каждую банкноту по таким критериям: инновационные способы защиты, артистизм дизайна, использование цвета, его баланс, контрастность изображения.

Надо отметить, что в предыдущие годы украинские купюры в 100 и 200 гривен также принимали участие в этом конкурсе, но безуспешно.

В прошлый раз самой красивой купюрой была признана новозеландская 5-долларовка.

Конкуренцию украинской 500-гривневой купюре могут составить:

Фиджи, 5 долларов

Эфиопия, 50 талеров

Тринидад и Тобаго, 50 долларов

Канада, 10 долларов

Бермудские острова, 2 доллара

Таиланд, 100 бат

Исландия, 5000 крон

Гонконг, 50 долларов

Уганда, 50 тыс. шиллингов

Казахстан, 10 тыс. тенге

Австралия, 5 долларов

Как знать, может, на следующий конкурс Украина выдвинет купюру в 1000 гривен, которую готовит к выпуску Национальный банк…

Comments

comments