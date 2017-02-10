Одесской киберполицией задержан мужчина, снимавший денежки с чужих банковских карточек

Причерноморским управлением киберполиции задержан мужчина, подозреваемый в завладении средствами через фиктивный Интернет-сайт.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в июле 2016 года подозреваемый создал фиктивный Интернет-сайт денежных переводов «Портмоне», через который он получал реквизиты банковских карточек пользователей, в результате чего перечислял деньги с их счетов на свой.

Из-за незаконных деяний пострадало 27 человек, из портмоне которых перекочевало в кошелёк афериста почти 100 тысяч гривен.

Во время обыска у подозреваемого дома нашли и изъяли компьютерную технику и банковские карточки.

Мужчине объявлено подозрение по факту мошенничества с использованием электронно-счётной техники.

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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