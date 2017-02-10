Одесские новости 10.02.2017 19:30
DSC_0019 Cropped
Нет комментариев

Одесская прокуратура очищает свои ряды

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры № 4 (Суворовский район).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечает ведомство, обвинительный акт в отношении нечистоплотного в делах прокурора отправили для рассмотрения в суд.

В сентябре 2016 года следователями прокуратуры вместе с работниками УСБУ в области задокументирован факт получения прокурором неправомерной выгоды в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 м кв.

Благодаря этому, один из арендаторов платил ежемесячно за пользование помещением вдвое меньше, чем другие. По документам арендатором помещений был родственник проштрафившегося прокурора.

Comments

comments

Теги:, ,
Одесская прокуратура очищает свои ряды 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

10_02_3 Cropped (1)
Одесские новости 10.02.2017 21:02

Одессит купил у китайцев 680 г психотропа, за что теперь и поплатится

Завершилось досудебное расследование следователями УСБУ в Одесской области по делу о контрабанде и сбыте наркотических…

Читать дальше
179017 Cropped
Одесские новости 10.02.2017 13:49

«Дело 2 мая» прервали из-за беспорядков в здании суда

Сегодняшнее судебное заседание по «делу 2 мая» было срочно прервано из-за массовых беспорядков в холле.…

Читать дальше
Затока
Одесские новости 10.02.2017 12:25

Ночной домашний арест «прописал» суд поселковому главе Затоки

9 февраля Суворовский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство облпрокуратуры и вынес решение продлить на два месяца…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>