Одесская прокуратура очищает свои ряды

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры № 4 (Суворовский район).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечает ведомство, обвинительный акт в отношении нечистоплотного в делах прокурора отправили для рассмотрения в суд.

В сентябре 2016 года следователями прокуратуры вместе с работниками УСБУ в области задокументирован факт получения прокурором неправомерной выгоды в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 м кв.

Благодаря этому, один из арендаторов платил ежемесячно за пользование помещением вдвое меньше, чем другие. По документам арендатором помещений был родственник проштрафившегося прокурора.

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