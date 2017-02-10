Одесские новостиУкраинские новости 10.02.2017 13:36
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Одесситы всего за 35 гривен могут купить водительское удостоверение международного образца

Сервисный центр МВД в Одессе начал выдачу международных удостоверений водителя.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Международное удостоверение водителя – это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального удостоверения водителя, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом», — рассказал руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.

Отмечается, что получение международного удостоверения водителя позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года. Ранее национальные удостоверения водителя давали возможность ездить на авто только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального удостоверения водителя, сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит – 34 грн. 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации (г.Одесса, ул.Ак. Королёва, 5).

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