Одесские новости 10.02.2017 20:07
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Одессит обаял девушек с целью ограбления

39-летний одессит грабил любовниц, чтобы обеспечить собственную семью.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Отмечается, что мужчина регистрировался на сайтах знакомств и в режиме он-лайн ухаживал за женщинами, которые на фото производили впечатление обеспеченных. Затем он договаривался о встрече и приходил к будущей жертве в гости.

«Они ужинали, выпивали и ложились спать. Утром уходя «по–английски», мужчина уносил с собой их кошельки, телефоны и бижутерию. В тот же день свою анкету злоумышленник удалял с сайта знакомств. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 39-летний одессит, имевший на иждивении жену и двоих малолетних детей. Во время обыска по месту его проживания правоохранители изъяли вещи потерпевших», — сообщают в полицейском отчёте.39_letniy_odessit_grabil_lyubovnits_chtobi_obespechit_sobstvennuyu_semyu_958839_letniy_odessit_grabil_lyubovnits_chtobi_obespechit_sobstvennuyu_semyu_2022

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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