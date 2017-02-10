Одесские новости 10.02.2017 21:02
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Одессит купил у китайцев 680 г психотропа, за что теперь и поплатится

Завершилось досудебное расследование следователями УСБУ в Одесской области по делу о контрабанде и сбыте наркотических ипсихотропных веществ в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, направившей в суд обвинительный акт, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов сбывал наркотики в разных районах Одессы путём закладок.

Во время обыска по месту жительства правоохранители обнаружили более 560 грамм опасных психотропных и наркотических веществ, в том числе канабис, амфетамин, пировалерон.10_02_110_02_2

Кроме того, в сентябре 2016 года подозреваемый незаконно приобрёл в Китае почти 680 г особо опасного психотропа, получившего по почте.

Обвинительный акт направлен в Киевский райсуд Одессы.

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Одессит купил у китайцев 680 г психотропа, за что теперь и поплатится 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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