Ночной домашний арест «прописал» суд поселковому главе Затоки

9 февраля Суворовский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство облпрокуратуры и вынес решение продлить на два месяца срок домашнего ареста поселкового головы Затоки Белгород-Днестровского района Василия Звягинцева, которому инкриминируют причастность к организации незаконных схем отчуждения приморских земельных участков общей стоимостью 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Звягинцева — Станислав Клименко.

«Сегодня Суворовский райсуд Одессы продлил поселковому голове Затоки Звягинцеву ночной домашний арест и отстранил его еще на два месяца от должности. Решение не подлежит обжалованию», — отметил Клименко.

Как сообщалось, руководителя Затокского поселкового совета задержали год назад и подвергли аресту, инкриминируя причастность к крупномасштабным махинациям при приватизации земельных участков и отчуждении другого имущества территориальной громады. Впоследствии был арестован руководитель земельной комиссии поселкового совета Богдан Шевчук – правоохранители подозревают обоих в организации незаконных схем отчуждения земельных участков, а некоторые депутаты поселкового совета также считают их причастными к попыткам заблокировать строительство современной многофункциональной набережной Затоки в интересах местных преступных групп.

Однако в судебных инстанциях удовлетворен иск эстонского инвестора к поселковому совету Затоки о законности заключенного договора аренды компанией «Литус Марис» земельного участка и строительства 12-километровой набережной.

С мая 2016 года исполняет обязанности руководителя Затокского поселкового совета депутат Наталья Вернигора, которую избрали секретарем этого органа местного самоуправления.

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