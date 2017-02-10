Из Одессы в Авдеевку отправлено 7 тонн гуманитарной помощи

9 февраля, от админздания №1 Одесской областной государственной администрации был отправлен крупнотоннажный грузовик с гуманитарной помощью для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в грузовике 7 тонн продуктов, пищевых наборов для быстрого приготовления пищи, сухого детского питания, тёплой одежды.

Отмечается, что областная государственная администрация выражает глубокую благодарность всем, кто принял участие помогать пострадавшим, обнаружил человечность и неравнодушие.

Для справки. 2 февраля 2017 года в Авдеевку ушёл первый груз с гуманитарной помощью от предпринимателей Одесской области.

Фото: пресс-служба ОГА

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