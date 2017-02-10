Гройсман о премии Марушевской: Антикоррупционным органам есть чем заняться, кроме премии 500 грн на 8 марта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на информацию о вызове бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской в НАПК из-за начисленной ей премии в 500 гривен на 8 Марта.

«Антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться кроме премии 500 грн на 8 марта», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

«Это даже не смешно! Бесспорно, и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий», — отметил Премьер-министр.

Как сообщалось, бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская давала объяснения в НАПК по поводу получения премии в размере 500 гривень, приуроченной к 8 Марта, которую выписала сама себе.

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