9 февраля стреляли в Измаиле, стрелков пока не нашли

Измаильские правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы во дворе дома в жилом микрорайоне, которая произошла днём 9 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Измаильского отдела полиции в Одесской области.

«9 февраля в 12:30 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во дворе дома по проспекту Мира, 22-В, слышны звуки, похожие на выстрелы», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла 21 гильзу от травматического оружия и три патрона марки «Сова» калибра 9 мм.

Начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств стрельбы и лиц, причастных к данному событию, их местонахождения и задержанию.

В результате противоправных действий неизвестных лиц пострадавших нет.

Фото: Измаильский отдел полиции в Одесской области

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