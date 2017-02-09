За умышленный поджог автомобиля одессит получил 3 года лишения свободы

За умышленный поджог автомобиля на улице Нежинской в Одессе хулигана осудили на 3 года лишения свободы.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в ходе следствия 23-летний одессит признал свою вину в том, что в сентябре 2016 года в нетрезвом состоянии решил поджечь легковой автомобиль, припаркованный на улице. Из хулиганских побуждений для реализации своего замысла мужчина купил в супермаркете средство для разжигания костра и ещё алкоголь «для храбрости».

Дождавшись, пока стемнеет, хулиган подошёл к красной «CHERI KIMO», облил переднюю часть разжигателем и поджёг машину.

Суд не только признал хулигана виновным и посадил его за решётку на 3 года, но и удовлетворил иск владельца авто о компенсации материального ущерба в размере 100 тысяч гривен.

В судебном заседании гражданин свою вину признал в полном объёме и раскаялся.

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