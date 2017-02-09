В Одесской области радиотехнический батальон получил шефскую помощь

Коллектив радиотехнического батальона одной из бригад Воздушного командования «Юг» получил от общины города Беляевка Одесской области как шефскую помощь компьютеры, ноутбуки, оргтехнику и строительные инструменты.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, непосредственно шефскую помощь и соответствующие акты к ней командиру батальона вручил председатель Беляевского горсовета Михаил Бухтияров.

«Полученные сегодня вещи достаточно необходимы для организации повседневной деятельности, они помогут улучшить состояние материально-технического обеспечения части, — отметил командир батальона подполковник Сергей Цыган. — Но важнее всего, что наши военные в очередной раз почувствуют, как украинский народ заботится о проблемах армии и помогает в решении вопросов обеспечения.»

В свою очередь, глава Беляевского горсовета заверил личный состав, что эта помощь не станет одноразовой, ведь община настроена и в дальнейшем поддерживать дружеские шефские связи с коллективом батальона.

Фото: МОУ

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