Одесские новости 09.02.2017 21:05
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Степанов: Анализ состояния природно-техногенной безопасности Одесской области приобретает катастрофический характер

9 февраля под председательством главы Одесской области Максима Степанова состоялось расширенное совещание руководящего состава гражданской защиты области с целью подведения итогов работы территориальной подсистемы единой системы ГО области за 2016 и определение задач на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, докладывая на совещании, Максим Степанов сказал: «Анализ состояния природно-техногенной безопасности Одесской области показывает, что особенности ее географического расположения, наличие развитой промышленности и сети транспортных коммуникаций создают условия для возникновения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в отдельных случаях приобретают катастрофический характер».9957

«Несмотря на принятые предупредительные меры, в 2016 году в области произошло 14 чрезвычайных ситуаций и 8564 опасных событий, в которых погибли 386 человек и пострадали 1333 человека. Для сравнения, в 2015 году в области произошло 7 чрезвычайных ситуаций и 6993 опасных событий, в которых погибло 365 человек и пострадало 349», — доложил начальник Главного управления Госслужбы ЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак.99549952

«Повышение эффективности и надежности функционирования территориальной подсистемы Одесской области, направленной на своевременное предупреждение и снижение возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, является главной задачей на 2017 год», — подытожил Максим Степанов и поблагодарил личный состав Главного управления и лично генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака за эффективный и самоотверженный труд.9943

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, весомый вклад в дело гражданской защиты населения и территорий, высокий профессионализм сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и райгосадминистраций вручили Почетные грамоты облгосадминистрации и областного совета.
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