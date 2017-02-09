Психолог Дмитрий Карпачев даст мастер-класс одесситкам

Известный психолог страны Дмитрий Карпачев приедет в Одессу 15 марта со своим новым мастер-классом: «Все, что Вы хотели знать о мужчинах, и не знали у кого спросить.»



Мастер-класс разработан для девушек любых возрастов, которые хотят понять психологию мужчин.

Дмитрий даст мастер-класс на тему: «Все, что вы хотели знать о мужчинах, но не знали у кого спросить». В его программе женщины узнают о таких вещах:

1. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Очевидная разница, которую не замечают 90% женщин.

2. ЖЕНСКО-МУЖСКОЙ разговорник. Как с ним говорить, чтобы до него дошло?

3. КАК ПОВЛИЯТЬ НА МУЖЧИНУ. Почему он не хочет делать то, о чем вы его просите?

Мастер-класс известного психолога состоится 15 марта в концерт-холле ОК «Одесса».

Стоимость билетов — 300 гривен.

Приобрести билеты можно здесь.

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