АнонсыОдесские новости 09.02.2017 17:31
Детектор лжи, Дмитрий Карпачев Cropped
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Психолог Дмитрий Карпачев даст мастер-класс одесситкам

Известный психолог страны Дмитрий Карпачев приедет в Одессу 15 марта со своим новым мастер-классом: «Все, что Вы хотели знать о мужчинах, и не знали у кого спросить.»

Мастер-класс разработан для девушек любых возрастов, которые хотят понять психологию мужчин.

Дмитрий даст мастер-класс на тему: «Все, что вы хотели знать о мужчинах, но не знали у кого спросить». В его программе женщины узнают о таких вещах:

1. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Очевидная разница, которую не замечают 90% женщин.
2. ЖЕНСКО-МУЖСКОЙ разговорник. Как с ним говорить, чтобы до него дошло?
3. КАК ПОВЛИЯТЬ НА МУЖЧИНУ. Почему он не хочет делать то, о чем вы его просите?

О мужчинах (без лого) Одесса

Мастер-класс известного психолога состоится 15 марта в концерт-холле ОК «Одесса».

Стоимость билетов — 300 гривен.

Приобрести билеты можно здесь.

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Психолог Дмитрий Карпачев даст мастер-класс одесситкам 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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