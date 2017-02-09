Почему Национальное антикоррупционное бюро отменило итоги конкурса на должность директора Одесского управления

Администрация Национального антикоррупционного бюро Украины отменила итоги конкурса на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, обнародованные 12 января, и объявила 9 февраля повторный, четвертый конкурс на занятие вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Распоряжением директора Национального антикоррупционного бюро Украины № 156-р от 9 февраля объявлен повторный конкурс на замещение вакантной должности в НАБУ — директора Одесского территориального управления НАБУ, юрисдикция которого охватывает Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую области», — говорится в документе.

Порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности Национального бюро определен приказом директора Национального антикоррупционного бюро Украины от 11 июля 2016 года. Лицам, которые хотят участвовать в конкурсе, необходимо подать документы в НАБУ, определенные порядком проведения открытого конкурса для назначения на должности в Национальном бюро.

Для справки. Совет общественного контроля (СОК) Национального антикоррупционного бюро Украины, члены которого встретились после подведения итогов конкурса с его победителем Дмитрием Руденко, 17 января провели заседание, на котором заслушали объяснения Руденко о расследовании им резонансного уголовного дела винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана, которое многие считают сфабрикованным. Тогда юрист Руденко, который был следователем по делу, извинился перед родственниками покойного Гройсмана и пытался оправдаться за ошибку. Не дождавшись завершения дискуссии о законности следствия, он покинул зал заседаний. СОК констатировал, что Руденко является профессиональным юристом, но по моральным качествам не подходит для этой должности, и обратился с рекомендацией к директору ведомства Артему Сытнику: не назначать правоведа Руденко на вакантную должность руководителя Одесского территориального управления НАБУ, результаты предыдущего конкурса отменить и назначить новый.

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