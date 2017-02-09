Одесская прокуратура нашла виновных в подрыве БТР

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в террористической группе, совершении терракта, незаконном прибретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, во время специального (заочного) досудебного расследования было установлено, что подозреваемый вступил в преступный сговор с лицами для совершения террористического акта.

Отмечается, что в сентябре 2014 года все эти лица выехали к блокпосту в Беляевском районе и подорвали бронетранспортёр с помощью реактивной противотанковой гранаты.

Затем подозреваемые выбросили пусковое устройство в пруд на территории другого района.

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