Одесские новости 09.02.2017 09:09
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Нардеп Кивалов переживает о реставрации Потёмкинской лестницы в Одессе

Народный депутат Украины Сергей Кивалов прояснил свою позицию в отношении ремонта Потёмкинской лестницы в Одессе и высказал своё отношение к слухам вокруг реставрации.

«Поддерживая оценку моих коллег депутатов, представляющих наш регион, отмечу непреходящее значение для нас одесситов Потёмкинской лестницы. Это не просто памятник архитектуры, это символ нашего солнечного города, имеющий по истине, мировое значение. Было бы не поправимой утратой лишиться этого чуда!», — сообщает нардеп на своей странице в Facebook.

Сергей Кивалов считает, что строительная компания «Экострой», ведущая ремонтно-восстановительные работы на Потёмкинской, — серьёзная, профессиональная организация, принимавшая участие в разработке проекта по строительству Общеобразовательной церковно-приходской школы и спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана.

«Мы все внимательно наблюдаем за ходом работ по реконструкции Потёмкинской лестницы, и это, на мой взгляд, стимулирует строителей делать свою работу хорошо. И мы видим, что люди не прекращают трудиться даже в морозы… Владимир Суханов, директор «Экостроя», которого знаю многие годы, как ответственного руководителя, дает столетнюю гарантию ремонтно-реставрационных работ Потемкинской лестницы», — заверяет нардеп.16507911_583264641869659_1963919098176756201_n

«Одно дело, когда одесситы переживают за судьбу своего города, совсем другое, когда при помощи кликушества те или иные политические силы и отдельные «активисты» пытаются приобрести себе известность. Такое поведение недопустимо, так как смазывает объективную картину происходящих событий вокруг реконструкции Потемкинской лестницы. Одесситы должны знать правду, и эта правда должна быть объективной!», — резюмирует Сергей Кивалов.

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