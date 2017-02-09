Кто в Одессе 10 февраля останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 10 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. 2-ая Ползунова, 16;

ул. Коминтерна, 102д, 106, 88- 98;

Северный пер., 33, 33А, 33Б;

ул. Ученическая, 1-49, 12- 18.

09:00-17:00

ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;

Обсерваторный пер., 1, 6;

ул. Черноморская 2-14.

09:30-16:00

Северный РЭС

Усатово:

ул. Гагарина, Комарова,

пер. Пролетарский, Кирова,

Каменистая, Комсомольская.

09:00-17:00

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