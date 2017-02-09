Кто в Одессе 10 февраля останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 10 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. 2-ая Ползунова, 16;
ул. Коминтерна, 102д, 106, 88- 98;
Северный пер., 33, 33А, 33Б;
ул. Ученическая, 1-49, 12- 18.
09:00-17:00
ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;
Обсерваторный пер., 1, 6;
ул. Черноморская 2-14.
09:30-16:00
Северный РЭС
Усатово:
ул. Гагарина, Комарова,
пер. Пролетарский, Кирова,
Каменистая, Комсомольская.
09:00-17:00