Одесские новости 09.02.2017 19:00
Электроснабжение2
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Кто в Одессе 10 февраля останется без света

Центральный и Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 10 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. 2-ая Ползунова, 16;
ул. Коминтерна, 102д, 106, 88- 98;
Северный пер., 33, 33А, 33Б;
ул. Ученическая, 1-49, 12- 18.
09:00-17:00

ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;
Обсерваторный пер., 1, 6;
ул. Черноморская 2-14.
09:30-16:00

Северный РЭС

Усатово:
ул. Гагарина, Комарова,
пер. Пролетарский, Кирова,
Каменистая, Комсомольская.
09:00-17:00

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