Главные новостиОдесские новости 09.02.2017 17:56
1464003377-4039 Cropped
Нет комментариев

Климкин: реакция Гончаренко на высказывания посла ФРГ была слишком эмоциональной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакция народного депутата от БПП Алексея Гончаренко на высказывания посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе была слишком эмоциональной.

Об этом министр заявил 9 февраля на брифинге, сообщает Укринформ.

«Реакция во многих случаях, как в случае Алексея Гончаренко, была очень эмоциональной, слишком эмоциональной», — сказал Климкин.

Накануне этого Райхель заявил, что российские войска – не помеха выборам на Донбассе. Впоследствии он объяснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы в ОРДЛО могут состояться при условии присутствия там российской армии.

«Вся эта ситуация никоим образом не повлияет на украинско-немецкие отношения. Я работаю очень тесно со всеми представителями ФРГ, не только с теми, кто отвечает за внешнюю политику в Берлине, знаю их позицию», — заверил глава МИД Климкин.

В Берлине считают такую реакцию депутата на высказывание немецкого посла в Украине неадекватной. 8 февраля официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что немецкая сторона очень сожалеет по поводу случившегося и надеется, что такое не повторится.

ФРГ, напомнил Шефер, первой установила 25 лет назад дипломатические отношения с Украиной и все эти годы была партнером, поддерживала украинские реформы, демократию. Масштаб этой поддержки, по словам дипломата, является «абсолютно беспрецедентным».

Напомним, народный депутат от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе написал на фрагменте Берлинской стены, который находится возле посольства Германии в Киеве, красной краской слово NEIN (нет).16298962_1347337211972179_6067308133972975201_n16508561_1347337185305515_2515878043396740939_n

Сообщается также, что нардеп из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился к Верховной Раде с требованием поднять вопрос об отзыве депутата Алексея Гончаренко из украинской делегации в ПАСЕ из-за его акции протеста под посольством Германии.

«Требую дать разъяснения той дипломатической диверсии, которую вчера под посольством Германии совершил народный депутат Алексей Гончаренко, дать оценку и ставить вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ», — сказал Мосийчук.

Comments

comments

Теги:, , ,
Климкин: реакция Гончаренко на высказывания посла ФРГ была слишком эмоциональной 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

16298962_1347337211972179_6067308133972975201_n Cropped
Главные новости 09.02.2017 18:12

Порошенко назвал вандалистские действия Гончаренко неприемлемыми

Президент Украины Петр Порошенко осудил поступок Алексея Гончаренко, изрисовавшего обломок Берлинской стены, назвав его неприемлемым.…

Читать дальше
16473366_1347337181972182_5649779755215346603_n Cropped
Одесские новости 08.02.2017 21:50

Обломок Берлинской стены в Киеве пострадал от рук нардепа Гончаренко

Сегодня утром на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве глава Одесской…

Читать дальше
630_360_1480775697-2097 Cropped
Главные новости 07.02.2017 13:24

Украина выразила протест МИД России в связи с обстрелом Ан-26 в районе Одесского газового месторождения

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест внешнеполитическому ведомству России в связи с обстрелом 1…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>