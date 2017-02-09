Климкин: реакция Гончаренко на высказывания посла ФРГ была слишком эмоциональной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакция народного депутата от БПП Алексея Гончаренко на высказывания посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе была слишком эмоциональной.



Об этом министр заявил 9 февраля на брифинге, сообщает Укринформ.

«Реакция во многих случаях, как в случае Алексея Гончаренко, была очень эмоциональной, слишком эмоциональной», — сказал Климкин.

Накануне этого Райхель заявил, что российские войска – не помеха выборам на Донбассе. Впоследствии он объяснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы в ОРДЛО могут состояться при условии присутствия там российской армии.

«Вся эта ситуация никоим образом не повлияет на украинско-немецкие отношения. Я работаю очень тесно со всеми представителями ФРГ, не только с теми, кто отвечает за внешнюю политику в Берлине, знаю их позицию», — заверил глава МИД Климкин.

В Берлине считают такую реакцию депутата на высказывание немецкого посла в Украине неадекватной. 8 февраля официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что немецкая сторона очень сожалеет по поводу случившегося и надеется, что такое не повторится.

ФРГ, напомнил Шефер, первой установила 25 лет назад дипломатические отношения с Украиной и все эти годы была партнером, поддерживала украинские реформы, демократию. Масштаб этой поддержки, по словам дипломата, является «абсолютно беспрецедентным».

Напомним, народный депутат от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе написал на фрагменте Берлинской стены, который находится возле посольства Германии в Киеве, красной краской слово NEIN (нет).

Сообщается также, что нардеп из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился к Верховной Раде с требованием поднять вопрос об отзыве депутата Алексея Гончаренко из украинской делегации в ПАСЕ из-за его акции протеста под посольством Германии.

«Требую дать разъяснения той дипломатической диверсии, которую вчера под посольством Германии совершил народный депутат Алексей Гончаренко, дать оценку и ставить вопрос об отзыве Гончаренко из ПАСЕ», — сказал Мосийчук.

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