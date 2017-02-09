Капитанам морских портов предстоит аттестация

Министерство инфраструктуры Украины начинает работу по аттестации в апреле 2017 года капитанов морских портов.

Об этом сообщает пресс-центр Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что последняя такая аттестация проводилась ещё в 2001 году.

«Среди наших капитанов портов есть уважаемые и высокопрофессиональные специалисты. Но в то же время отрасль и её представители должны соответствовать самым высоким международным стандартам, поэтому нам непременно нужно оценить их уровень, детально изучить рынок труда капитанов судов и формировать кадровый резерв на будущее. Для этого Министерство инфраструктуры проведёт предусмотренную законодательством оценку знаний капитанов, к тому же, рекомендованную международными экспертами», — подчеркнул заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Для справки. В соответствии с Положением про капитана морского порта и службу капитана морского порта, утверждённого приказом Мининфраструктуры 27.03.2013 № 190, на должность капитана морского порта назначается лицо с полным высшим образованием соответствующего направления подготовки, имеющее диплом капитана судна валовым объёмом от 3000 тонн и более, или капитана дальнего плавания и стаж работы в должности капитана судна не менее 5 лет или стаж работы в должности капитана судна не менее 3 лет и 2 года в должности зама капитана морпорта. Резюме принимаются в свободной форме на электронный адрес: info@uspa.gov.ua и в бумажном виде по адресу: г. Одесса, 65026, ул. Ланжероновская, 1.

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