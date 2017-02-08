В Одессе задержаны двое мужчин, ограбившие подростков

Одесские правоохранители по горячим следам задержали мужчин, которым объявлено подозрение в грабеже.

Как сообщает на своей странице в Facebook прокуратура Одесской области, трое подростков вызвали автомобиль по онлайн-программе, чтоб доехать до центра города с Суворовского района. Во время движения водитель авто вместе с находившимся в машине своим дружком под видом необходимости проверить техническое состояние машины, остановились и, угрожая ножом и пистолетом, заставили подростков отдать 2 мобильных телефона «Apple» и часы «Apple Watch», убежав с места преступления.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли краденое и вернули потерпевшим.

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