В Одессе сегодня проходила 13-я сессия горсовета

8 февраля 2017 года в сессионном зале Одесского городского совета началась XIII сессия Одесского городского совета VІІ созыва.

Как сообщает Одесса News, депутаты рассмотрели целый ряд вопросов, необходимых для нормальной жизнедеятельности города.

Среди рассмотренных сегодня вопросов изменения в бюджет города на 2017 год, об установлении единого налога для физических лиц-предпринимателей, о выделении средств коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы». Депутаты рассмотрели отчёт о выполнении городской Программы энергоэффективности г.Одессы на 2013-2015 гг., утвердили городскую целевую программу развития и сохранения зеленых насаждений г.Одессы на 2017-2020 годы, развития информационной системы градостроительного кадастра на 2017-2020 годы.

На сессии Одесского горсовета депутаты утвердили Петра Рябоконя на должности заместителя городского головы.

«За» проголосовали 59 депутатов. На этом посту Петр Рябоконь сменил Вячеслава Шандрыка, который уволился по собственному желанию. Новый зам будет заведовать строительной сферой. Ранее Петр Рябоконь возглавлял управление государственного архитектурно-строительного контроля мэрии.

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