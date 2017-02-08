Одесские новости 08.02.2017 13:23
26(12) Cropped
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По ходатайству Одесской прокуратуры арестованы 4 речных судна, задействованных в «схеме Курченко»

По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на 4 речных судна, которые по преступной схеме С.Курченко были предназначены для транспортировки нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, арестованные Приморским районным судом Одессы 4 судна на территории Ренийского морского торгового порта, фактически не загружались, но их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.

Отмечается, что на суднах проводится обыск сотрудниками правоохранительных органов, после чего арестованное имущество будет передано на хранение государственным структурам.

Напомним, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.16(32)17(27)26(12) Cropped

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Фото: прокуратура Одесской области

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