Главные новостиОдесские новости 08.02.2017 12:10
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Одесский губернатор встретился с главами диппредставительств, аккредитованных в Одессе

7 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов встретился с руководителями дипломатических представительств, аккредитованных в г.Одесса.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, Максим Степанов выразил дипломатам благодарность за визит, отметив, что готов поддерживать идеи иностранного бизнеса, активно вести переговоры, идти на компромиссы.

Отмечается, что Максим Степанов рассказал о намерении презентовать программу социально-экономического развития области, в которой важная позиция отведена иностранным инвестициям и межкультурным связям.9980

«У меня большие планы на будущее, поэтому хочу, чтобы сотрудничество было максимально комфортным и продуктивным. Подчеркиваю, что я открыт к сотрудничеству, готов брать ответственность за совместные проекты с иностранными инвесторами из ваших стран», — отметил руководитель области.

Максим Степанов заверил, что одним из его приоритетов является содействие комфортного пребывания граждан из других государств на территории Одесской области.

Дипломатические представители поблагодарили главу облгосадминистрации за теплые слова и отметили дружеские и толерантные отношения в экономической, культурной, туристической сферах.

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Фото: ОГА

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