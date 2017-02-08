Одесские пограничники спасли от сексуального рабства двух девушек

Межрайонным оперативно-розыскным отделом «Одесса», Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с Управлением борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции в Одесской области был разоблачён и дискредитирован канал торговли людьми с Украины в Турцию.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, 8 февраля в аэропорту «Одесса» во время отправки в Турцию двух девушек, спецгруппой была задержана организатор преступления — 21-летняя гражданка Украины, которая планировала доставить завербованных девчат в Стамбул, где их планировали использовать в сфере услуг интимного характера.

Ведётся следствие.

Фото и видео: Госпогранслужба Украины

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