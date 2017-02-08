Одесские новости 08.02.2017 11:52
ОПЗ Cropped
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На ОПЗ прошло собрание акционеров

Состоявшееся собрание акционеров Одесского припортового завода приняло важные для дальнейшей деятельности предприятия решения.

Об этом сообщает ФГИУ на своей странице в Facebook.

«Собрание согласовало реструктуризацию долга Общества перед ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» на условиях, определенных правительственным распоряжением от 28 декабря 2016 г. №1018-р», — отметили в ФГИУ.

Собрание также приняло решение о предварительном предоставлении согласия на передачу в аренду имущества Общества и передачу в коммунальную/государственную собственность объектов, которые не задействованы в производственном процессе Общества, или их продажу.

Как сообщалось, 24 января Фонд государственного имущества как орган управления корпоративными правами государства в ОАО «Одесский припортовый завод» объявил о приеме предложений от заинтересованных лиц по реализации путей возобновления работы Общества.

Предложений в ФГИУ ожидают до 24 февраля.

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