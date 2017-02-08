Одесские новости 08.02.2017 16:34
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Международный аэропорт Одесса второй день работает в сложных метеоусловиях

Международный аэропорт Одесса с 7 февраля работает в сложных погодных условиях: ледяной дождь, сопровождающийся понижением температуры воздуха ниже нуля градусов.

Однако, как сообщает пресс-служба Международного аэропорта, 7 февраля были приняты рейсы из Тель-Авива, Киева, Стамбула и Минска. Но рейсы из Борисполя, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Варшавы, три рейса из Стамбула были всё-таки отменены.

Силами технических служб аэропорта аэродромное покрытие, взлетная полоса, перрон, рулежные дорожки непрерывно очищаются от наледи с использованием очистительной техники и реагентов, закупленных в рамках программы подготовки предприятия к осенне-зимней навигации.

В настоящее время аэропорт делает все возможное для обеспечения безопасной работы аэродромного комплекса.

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