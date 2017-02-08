Кто в Одессе 9 февраля останется без света

Центральный и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 9 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Приморская, 51-59.

09:00-17:00

Южный РЭС

Жил. дома:

ул. Щорса, 125/1, 127/1, 130, 126, 128, 134;

ул. Центральный Аэропорт, 1-13, 23.

Частный сектор:

ул. Гастелло, 55-139;

ул. Щорса 111-123, 117-124, 18-40, 35-95;

ул. Радостная;

ул. Каштановая, 17, 19;

ул. Дубовая, 8-42;

ул. Туристская, 20-52, 17-37;

ул. Профсоюзная 10-38;

ул. Гранатная, 28-54, 29-53;

ул. Пшеничная;

пер-ки Радиальный;

Конструкторский;

Трудовых Резервов;

Москвина;

3-ий Кипарисный пер.;

Джутовый пер.;

пер. Машиностроительный.

Начальная школа 1 «Ступени» № 95,

Военный лицей,

Ясли-сад № 204,

Школа № 31,

В/часть №А-2171.

09:00-17:00

Comments

comments