Кто в Одессе 9 февраля останется без света

Центральный и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 9 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Приморская, 51-59.
09:00-17:00
Южный РЭС
Жил. дома:
ул. Щорса, 125/1, 127/1, 130, 126, 128, 134;
ул. Центральный Аэропорт, 1-13, 23.
Частный сектор:
ул. Гастелло, 55-139;
ул. Щорса 111-123, 117-124, 18-40, 35-95;
ул. Радостная;
ул. Каштановая, 17, 19;
ул. Дубовая, 8-42;
ул. Туристская, 20-52, 17-37;
ул. Профсоюзная 10-38;
ул. Гранатная, 28-54, 29-53;
ул. Пшеничная;
пер-ки Радиальный;
Конструкторский;
Трудовых Резервов;
Москвина;
3-ий Кипарисный пер.;
Джутовый пер.;
пер. Машиностроительный.
Начальная школа 1 «Ступени» № 95,
Военный лицей,
Ясли-сад № 204,
Школа № 31,
В/часть №А-2171.
09:00-17:00