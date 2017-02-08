Одесские новостиУкраинские новости 08.02.2017 20:24
Ильичевск порт
Нет комментариев

Два крупных портовых игрока зайдут в одесские порты уже в этом году

Одни из крупнейших портовых операторов в мире Hutchison Ports и DP World зайдут в Украину уже в этом году.

Об этом сообщил пресс-центр ГП «Морской торговый порт «Черноморск» со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна во время встречи с представителями бизнеса в Европейской бизнес ассоциации.

По словам министра, Hutchison Ports начнет работать в порту Черноморск в июне-июле 2017 года, а DP World — до конца года.

«Сейчас мы ведем переговоры с двумя крупными портовыми игроками Hutchison Ports и DP World. Надеюсь, что Hutchison Ports зайдет в порт Черноморск в июне-июле. Что касается DP World, эта компания до конца года будет работать в одном из крупнейших портов страны. Речь идет о порте Одесса в контексте портофлота», — отметил министр.

Для справки. Hutchison Ports уже подписал меморандум о взаимопонимании с ГП «Морской торговый порт Черноморск». Группу прежде всего интересует развитие и управление контейнерными терминалами, она уже изучает тыловые территории 1-6 причала в порту Черноморск. Эмиратская DP World интересуется реализацией проектов в портах Южный и Черноморске. 13 октября 2016 года в Киеве Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с этой группой. Тогда управляющий директор P&O Maritime (входит в DP World) Радо Антолович передал В.Омеляну предложение по оптимизации работы буксирного флота в Одесском порту.

Comments

comments

Теги:, ,
Два крупных портовых игрока зайдут в одесские порты уже в этом году 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Ильичевск порт
Главные новости 06.02.2017 10:19

Кабмин Украины официально переименовал Ильичевский морпорт

Кабинет Министров Украины официально переименовал Ильичевский морской порт, который теперь именуется портом Черноморск. Соответствующее постановление…

Читать дальше
Ильичевск порт
Главные новости 30.01.2017 17:57

В Черноморском порту — рейдерский захват

В последние дни января в порту «Черноморск» возникла конфликтная ситуация с признаками рейдерского захвата, в…

Читать дальше
photo5202003564044593098-670x377 Cropped
Одесские новости 25.01.2017 13:56

В многоэтажках Черноморска Одесской области полным ходом идёт замена окон

В рамках реализации программы энергоэфефективности Одесской области на 2015-2018 годы в многоэтажных зданиях города Черноморска…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>