Два крупных портовых игрока зайдут в одесские порты уже в этом году

Одни из крупнейших портовых операторов в мире Hutchison Ports и DP World зайдут в Украину уже в этом году.

Об этом сообщил пресс-центр ГП «Морской торговый порт «Черноморск» со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна во время встречи с представителями бизнеса в Европейской бизнес ассоциации.

По словам министра, Hutchison Ports начнет работать в порту Черноморск в июне-июле 2017 года, а DP World — до конца года.

«Сейчас мы ведем переговоры с двумя крупными портовыми игроками Hutchison Ports и DP World. Надеюсь, что Hutchison Ports зайдет в порт Черноморск в июне-июле. Что касается DP World, эта компания до конца года будет работать в одном из крупнейших портов страны. Речь идет о порте Одесса в контексте портофлота», — отметил министр.

Для справки. Hutchison Ports уже подписал меморандум о взаимопонимании с ГП «Морской торговый порт Черноморск». Группу прежде всего интересует развитие и управление контейнерными терминалами, она уже изучает тыловые территории 1-6 причала в порту Черноморск. Эмиратская DP World интересуется реализацией проектов в портах Южный и Черноморске. 13 октября 2016 года в Киеве Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с этой группой. Тогда управляющий директор P&O Maritime (входит в DP World) Радо Антолович передал В.Омеляну предложение по оптимизации работы буксирного флота в Одесском порту.

Comments

comments