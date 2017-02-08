Одесские новости 08.02.2017 17:15
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Днём в Одессе искали бомбу, сейчас ищут «минёра»

8 февраля в 11.42 в отделение полиции Одессы поступило анонимное сообщение о минировании Приморского районного суда.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что на Балковскую улицу, где расположено здание суда, направлена следственно-оперативная группа, кинологи и группа инспекторов-взрывотехников.

Специалисты обыскивали территорию и помещения суда в поисках взрывоопасных предметов.

Всех работников и посетителей эвакуировали.

Бомбу, к счастью, не нашли, а сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления личностей «телефонных террористов».

Фото: i.ytimg.com

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