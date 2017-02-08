Одесские новостиУкраинские новости 08.02.2017 14:43
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54 процента жителей юга Украины чувствуют себя одинокими

В соответствии с результатами исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года, жители юга Украины чаще жителей других регионов страны чувствовали одиночество.

По данным «Рейтинга», 8 процентов южан каждый день в декабре чувствовали тоску и «безнадёгу», 23 процента — несколько раз в неделю, 44 — несколько раз в месяц и лишь четверть (25 %) всех опрошенных отметили, что не чувствовали в последнее время ни тоски, ни печали (на Западе, к примеру, таких 28 процентов).

Социологи установили также, что чем старше респонденты и чем меньше уровень доходов, тем больше людей с плохим настроением, тем чаще люди чувствуют себя брошенными и одинокими.

Такая же тенденция наблюдается и у людей с более низким социальным положением, менее выраженным чувством контроля над собственной жизнью и уровнем удовлетворённости ею.

Социологи определили также, что женщины чувствовали себя одинокими чаще, чем мужчины. Южан, находящихся в браке (30 %), чаще, чем неженатых и незамужних (25 %), посещает плохое настроение.

Опрошено было 1580 респондентов со всех регионов Украины. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

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