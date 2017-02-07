В Одессе установили информационную доску в честь писателя Бунина

6 февраля 2017 года в честь писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в Одессе состоялось открытие мемориальной информационной доски на улице, названной его именем.

Решение об установке памятной доски было утверждено в ходе заседания историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета.

«Одесса знает и помнит Ивана Алексеевича Бунина. 25 лет, которые связывают его с нашим городом, — это время первой любви, радостных встреч и творчества. Это годы борьбы, разочарований, больших потерь и расставаний. На улице Княжеской, 27, где жил Иван Бунин, установлен мемориальный знак. А теперь и улица Бунина обозначена информационной доской, чтобы молодое поколение знало историю города и мировой литературы», — отметила заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько.

«6 февраля 1920 года Иван Бунин уехал на теплоходе из Одессы, попрощавшись с нею. 6 февраля 2017 года Одесса вновь приветствует его. О том, что происходило в Одессе и Москве в начале века писатель рассказал в своем произведении «Окаянные дни». Он вел дневник до своего отъезда. Записи за последние 3 месяца закопал в дворике, где жил. Так что сегодня одесским краеведам есть чем заняться», – сообщил вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

Отмечается, что после открытия информационной доски состоялся творческий вечер, посвященный памяти Ивана Бунина, где говорили о значении творчества писателя, читали стихи и обсуждали влияние классика на одесскую литературу.

Для справки. Иван Бунин (1870-1953 гг.) — поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Начиная с 1896 по 1920 гг., писатель приезжал в Одессу ежегодно, останавливался в гостинице «Лондонская», работал в редакции газеты «Южная мысль» по ул. Гаванной, 10, принадлежащей его тестю Николаю Цакни. В Одессе сочетался первым браком с Анной Николаевной Цакни в разрушенной в настоящее время церкви Сретения Господнего, в районе Нового базара. После свадьбы писатель с супругой жили во флигеле, во дворе по ул. Херсонской (Пастера), 44. Здесь же у них родился сын. Из Дома Буковецкого по ул.Княжеской, 27 писатель уезжал в эмиграцию в 1920 году. «Одесский» период был самым плодотворным в жизни писателя.

Фото: Одесса

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