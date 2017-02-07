В Черноморске активизировались оползневые процессы

6 февраля 2017 года проблемы техногенно-экологической безопасности в связи с активизацией оползневых процессов в Черноморске были в центре внимания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций председатель ОГА Максим Степанов вместе с руководством местного самоуправления и районов Одесской области, структурных подразделений облгосадминистрации и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти обсудили, как помочь жителям Черногорска обезопаситься в связи со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что на сегодня в зоне оползня в г. Черноморск находятся 17 частных разрушенных домов, происходит разрушение транспортных коммуникаций. В результате погодных катаклизмов сложилась ситуация, которая несет угрозу травмирования и даже жизни людей, ибо при определенных обстоятельствах оползневые процессы могут достичь многоэтажек.

Для осуществления берегоукрепительных работ руководством Черноморского городского совета был разработан проект, который вошел в Общегосударственную программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы.

Для реализации проекта есть потребность в привлечении средств областного бюджета для проведения берегоукрепления прибрежной зоны 5, 9 микрорайонов и ул. Приморской в ​​г. Черноморск.

Максим Степанов предложил председателю Черноморского городского совета Валерию Хмельнюку и заместителю председателя Черноморского городского совета Юрию Круку подготовить проект расходов на проведение берегоукрепительных работ в текущем году и привести четкие цифры до конца недели.

Заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей Алла Савилова доложила об ухудшении погодных условий на территории области 8-12 февраля 2017 года и предупреждении об этом населения. Также Алла Савилова отметила, что, учитывая угрозу весенне-летнего половодья и паводков, необходимо принять меры с целью предотвращения возникновения негативных последствий при пропуске ледохода, наводнения и дождевых паводков в 2017 году.

Максим Степанов поручил председателям райгосадминистраций проверить состояние дамб, шлюзов и систем для отвода сточных вод, ливневых канализационных, дренажных систем в населенных пунктах региона с оформлением актов проверок; принять меры по их ремонту и надлежащей пропускной способности и к 15.03.2017 проинформировать комиссию через управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы облгосадминистрации.

Фото: ОГА

Comments

comments