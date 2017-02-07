Одесские новости 07.02.2017 20:55
Порошенко подписывает
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Президентом Украины отправлен в отставку шестой в этом месяце глава райгосадминистрации в одесском регионе

Распоряжением Президента Украины освобождён от занимаемой должности председатель Саратской районной государственной администрации.

Текст президентского распоряжения №26/2017-рп от 6 февраля обнародован на Официальном сайте Президента Украины.

В распоряжении сказано, что ЛЕВ Михаил Александрович ушёл с поста председателя Саратской РГА по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в отставку были отправлены председатели Захаровской, Измаильской, Лиманской, Окнянской и Ширяевской районных государственных администраций.

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