Одесские новости 07.02.2017 10:00
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Пребывание мощей святого Пантелеимона в Одессе продлили на одни сутки

Настоятель святогорской обители в Афоне (Греция), архимандрит Парфений продлил пребывание святыни на одесской земле на сутки.

Как сообщает информационный отдел Одесской епархии, такое решение в Афоне принято по просьбе митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, увидевшего, что тысячи верующих, желающих помолиться перед святыми мощами, не смогут до ранее объявленного срока (6 февраля) попасть в Спасо-Преображенский кафедральный собор. В период со 2 по 6 февраля более 100 000 верующих смогли помолиться перед мощами в этом соборе.

Поэтому до утра 7 февраля у одесситов будет еще возможность прийти в Спасо-Преображенский кафедральный собор, чтобы помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону.

Затем ковчег с мощами будет доставлен в 411-й Центральный военный клинический госпиталь департамента охраны здоровья МО Украины, где у раненных во время военных действий воинов будет возможность помолиться о выздоровлении.

После этого делегация афонских монахов, сопровождающих святыню, отбудет в аэропорт г. Одессы, чтобы оттуда вылететь в Грецию.

Вчера мощи святого Пантелеимона были доставлены в Одесскую областную детскую больницу. _73O8434Святыню православного мира пронесли по всем больничным корпусам, зашли в палаты к тяжелобольным, чтобы у детей, прикованных недугом к постелям, была возможность помолиться мощам целителя._73O8417_73O8573 Каждому больному и персоналу больницы были розданы иконки святого великомученика и целителя, освященные на его мощах._73O8718

Напомним, что 4 февраля 2017 года святые мощи были привезены в Одесский областной онкологический диспансер.

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