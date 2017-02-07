Одесский суд наложил арест на крымские плавучие буровые установки

Приморский суд г. Одессы принял решение о наложении ареста на плавучие буровые установки, захваченные на территории Одесского газового месторождения и перемещенные к оккупированному Россией Крымскому полуострову.

Об этом идет речь в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

«Ходатайство следователя СО ГУНП в Автономной Республике Крым и г. Севастополе… о наложении ареста на имущество удовлетворить», — говорится в документе.

Имущество, относительно которого принято решение, — это плавучие буровые установки «Украина» («Незалежнисть»), «Петро Годованец», «Сиваш» и «Таврида».

Их общая стоимость по состоянию на 2011 год определена в сумме свыше $800 млн.

Досудебным расследованием установлено, что самоподъемные буровые установки «Петро Годованец» и «Украина» перемещены из украинского шельфа, где при их помощи проводилась добыча природного газа, ближе к временно оккупированной территории АР Крым. Зафиксировано незаконное перемещение неустановленными лицами самоподъемной буровой установки «Сиваш», которая является собственностью ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», из временно оккупированной территории АР Крым в район Голицинского газоконденсатного месторождения. Установки охраняют вооруженные и одетые в военную форму люди. Название вышки «Украина» изменено на «Крым 1″.

Установлено также, что с помощью самоподъемных буровых установок «Сиваш» и «Таврида» проводится разработка природных ресурсов газа в районах Одесского и Голицинского месторождений природного газа в исключительной морской экономической зоне Украины.

«Таким образом, государственным имуществом, которое принадлежит на праве собственности ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»… незаконно завладели служебные лица незаконно образованного на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым так называемого «ГУП РК «Черноморнефтегаз», в связи с чем нанесен имущественный ущерб государству в лице ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», — отмечается в постановлении.

Comments

comments