Главные новостиОдесские новости 07.02.2017 15:45
news15111131 Cropped
Нет комментариев

На улицах Одессы идёт борьба с гололёдом

Для предотвращения аварийных ситуаций из-за гололеда на дорогах Одессы с ночи работают коммунальные службы Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что 7 февраля в связи с понижением температуры воздуха и образованием гололедицы на улицах Одессы, а также для предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций в городе работают около 1300 сотрудников коммунальных служб.

С 6 часов утра на дорогах Одессы работают 49 единиц спецтехники (пескоразбрасыватели и КДМ — комбинированные дорожные машины) коммунального предприятия «Городские дороги». В первую очередь выполняется посыпка спусков, подъемов и магистральных улиц.

По состоянию на 9 часов утра КП «Городские дороги» израсходовано 150 тонн песчано-солевой смеси. Коммунальными службами ЖКС использовано 8,5 тонн песчано-солевой смеси для посыпки тротуаров и внутриквартальных проездов.

Работы по предотвращению обледенения дорог продолжаются.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8-10 февраля по Одессе и области ожидается сильное ухудшение погодных условий: снег, гололед, порывы ветра и низкие температуры.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Comments

comments

Теги:,
На улицах Одессы идёт борьба с гололёдом 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Cropped image (27)
Одесские новости 18.01.2016 12:55

Трасса Одесса — Мелитополь- Новоазовск закрыта из-за гололеда

Движение транспорта на автодороге Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке между Николаевом и Херсоном…

Читать дальше
gololed
Одесские новости 11.01.2016 13:26

За прошедшую неделю в травмпункты обратились почти 300 одесситов

Начиная с 6 января было зафиксировано 282 случая обращения одесситов в медицинские учреждения города с…

Читать дальше
Cropped image (53)
Одесские новости 08.01.2016 14:57

Одесский гидрометцентр предупреждает

Сегодня, 8 января, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе сильный ветер, снег,…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>