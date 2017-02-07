На улицах Одессы идёт борьба с гололёдом

Для предотвращения аварийных ситуаций из-за гололеда на дорогах Одессы с ночи работают коммунальные службы Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что 7 февраля в связи с понижением температуры воздуха и образованием гололедицы на улицах Одессы, а также для предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций в городе работают около 1300 сотрудников коммунальных служб.

С 6 часов утра на дорогах Одессы работают 49 единиц спецтехники (пескоразбрасыватели и КДМ — комбинированные дорожные машины) коммунального предприятия «Городские дороги». В первую очередь выполняется посыпка спусков, подъемов и магистральных улиц.

По состоянию на 9 часов утра КП «Городские дороги» израсходовано 150 тонн песчано-солевой смеси. Коммунальными службами ЖКС использовано 8,5 тонн песчано-солевой смеси для посыпки тротуаров и внутриквартальных проездов.

Работы по предотвращению обледенения дорог продолжаются.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8-10 февраля по Одессе и области ожидается сильное ухудшение погодных условий: снег, гололед, порывы ветра и низкие температуры.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Comments

comments