«Боже, храни королеву»: Елизавета II отмечает сапфировый юбилей своего правления

6 февраля нынешнего года — знаменательный день для граждан Англии. Британская королева на престоле рекордно продолжительное время — 65 лет.

Будущая королева родилась в семье, принадлежавшей к правящей Виндзорской королевской династии.

Впрочем, ничто не предвещало девочке королевства, пока в декабре 1936 года ее дядя, король Эдвард VІІІ, не отрекся от престола ради женщины, которую он любил гораздо сильнее короны и власти. Итак, трон занял ее отец — принц Альберт, герцог Йоркский, который стал английским королем Георгом VІ.

В королевской семье было две девочки. Старшая Елизавета и младшая Маргарет. Вниманию окружающих и газетчиков Лилибет (так в семье называли Елизавету, которая довольно долго не могла правильно произносить собственное имя) привыкла с детства. В апреле 1929 портрет трехлетней принцессы украсил обложку журнала «Тайм».

Во время войны она работала механиком-водителем санитарного автомобиля в резервном батальоне, получила звание.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена датской и греческой королевской семьи, праправнука королевы Виктории, вдобавок ко всему четвероюродного брата. Брак оказался удивительно счастливым и гармоничным — супруги вместе уже 70 лет.



Весть о смерти отца короля Георга VІ догнала Елизавету в Кении, где она вместе с мужем находилась на отдыхе. Произошло это 6 февраля 1952 года. С трапа самолета она уже сходила как новая королева Великобритании.

2 июня 1953 Елизавета была коронована в Вестминстерском аббатстве.

С тех пор в течение 65 лет она находится на престоле и является на сегодня самым старым правящим монархом в мире. Это почетное первенство перешло к ней 24 января 2015 года, сразу после смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Ее величество любит лошадей и собак породы корги, занимается садоводством. У нее фантастическая выдержка и самообладание. Она умеет держать удар, ведь у Ее величества есть не только верные подданные, но и недоброжелатели — те, кто в разгаре демократических веяний хотел бы избавиться от всяких там королей и принцесс, считая это рудиментом прошлого.

Несмотря на скандалы, которые иногда возникают в монаршей семье, Елизавета Вторая уверена, что институт конституционной монархии — один из краеугольных камней когда-то Британской империи, а теперь просто — Соединенного Королевства. Премьеры приходят и уходят, а монархия остается.

Неординарная фигура британской королевы все больше и больше привлекает кинематографистов. Одними из лучших фильмов о Елизавете является кинолента «Королева» 2006 года с Хелен Миррен в главной роли, которая вполне заслуженно получила целый ряд наград, включая «Оскара», а другим — прошлогодний драматический телесериал «Корона». Исполнительница роли Елизаветы II Клер Фой блестяще справилась с ролью, за что и была награждена «Золотым глобусом».

По традиции каждый год 6 февраля, в очередную годовщину своего прихода к власти в стране, нынешняя королева воздает дань памяти Георгу VI, тем самым давая понять, что эта дата наполнена для нее печалью.

В полдень 6 февраля по местному времени в честь королевы в лондонском Грин-парке Королевская артиллерия дала 41 пушечный залп. Иных публичных мероприятий не запланировано. По традиции, королева почти всегда проводит очередную годовщину восшествия на престол в зимней резиденции Сэндрингем, которая расположена вдали от шума и суеты на территории английского графства Норфолк.

6 февраля Королевский монетный двор выпустил четыре коллекционные монеты в честь этого знаменательного события.

Первая из них, номиналом в 5 фунтов стерлингов, — монета улучшенного качества из традиционного сплава. Коллекционеры смогут приобрести ее за 13 фунтов стерлингов ($16). Серебряная же 10-фунтовая монета массой 5 унций (140 граммов) обойдется им уже в 425 фунтов ($531), а килограммовая 500-фунтовая, также из серебра, — в 2050 фунтов ($2560). Золотая 1000-фунтовая монета массой 1 кг стоит 49 995 фунтов (более $62 тыс.).

На лицевой стороне почти всех юбилейных монет изображен профиль королевы, а на оборотной — обозначение номинала и цифра «65». Исключением является 5-фунтовая монета, где надпись с указанием номинала добавлена к изображению королевы на аверсе. На ее реверсе выгравированы императорская корона и цитата из известной речи наследной принцессы Елизаветы, которую она произнесла 21 апреля 1947 года, когда ей исполнился 21 год: «Вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам».

По признанию дизайнера Глина Дэвиса, ему удалось найти весьма оригинальный способ запечатлеть на 5-фунтовой монете сам символ отмечаемого юбилея. «Вопреки традиционным дизайнам, я повернул корону таким образом, чтобы на ней стал виден сапфир Стюартов», — рассказал он.

В сентябре 2016 года Елизавету II видели за рулем автомобиля Range Rover, который она водила в шотландском поместье Балморал. В декабре королева сильно простудилась и в течение трех недель, вплоть до 8 января, не появлялась на публике, пропустив и традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем.

Букингемский дворец объявил в конце минувшего года, что Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций. Британские СМИ расценили эту информацию как подтверждение того, что британскому монарху необходимо уменьшить нагрузку. Ведь

Елизавета II является королевой сразу 16 государств — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций — организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.

Интересно, что королева Елизавета II стала первым английским монархом, которой пришлось отпраздновать «сапфировый» юбилей. Сын королевы — принц Чарльз — также является рекордсменом, однако только по времени ожидания своей очереди на престол.

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