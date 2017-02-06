В Доме офицеров Одессы почтили память погибших в зоне АТО сотрудников СБУ

5 февраля в Одессе, в Доме офицеров Южного оперативного командования состоялось благотворительное мероприятие, посвященное Героям — сотрудникам Службы безопасности Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства.



Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что в рамках благотворительного мероприятия открылась выставка картин «Невидимая стража» офицера Национальной Академии СБУ, художницы Леси Шиденко и ее дочери Александры. На 23 картинах, представленных на выставке, изображены бойцы, погибшие на Донбассе, фрагменты боевых действий в зоне АТО.

В церемонии презентации выставки приняли участие председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, начальник управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков, ректор Национальной академии СБУ Сергей Кудинов, курсанты академии СБУ, военнослужащие.

В исполнении курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины состоялось представление-реквием «Война без срока», посвященная боевым действиям на Донбассе и героически погибшим во время проведения антитеррористической операции офицерам.

Благотворительные взносы, собранные во время мероприятия, будут переданы в Одесский военный госпиталь и направлены на реабилитацию раненых бойцов.



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