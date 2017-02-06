Главные новостиМировые новости 06.02.2017 12:56
Свитолина
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Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе

5 февраля Элина Свитолина, теннисистка родом из Одессы, выиграла турнир WTA в Тайбэе.

Об этом сообщает ХSport.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA International Taiwan Open. В финале наша теннисистка выиграла у китаянки Пэн Шуай, победив соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.elina2

Матч длился 1 час и 9 минут. За этом время украинская теннисистка 6 раз подала навылет, дважды допустила двойную ошибку, а также реализовала 6 брейк-поинтов. Ее соперница, в свою очередь, не подала ни одного эйса, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и взяла 2 гейма на приеме.

Победив 71-ю ракетку мира на Открытом чемпионате Тайваня, украинка завоевала пятый титул в своей карьере. В 2013 и 2014 годах Свитолина побеждала на турнире в Баку, в 2015-м завоевала главный трофей в Марракеше, а в 2016-м стала победительницей соревнований в Куала-Лумпуре.

Также в этом году Элине Свитолиной удалось дойти до полуфинала соревнований в Брисбене, где она уступила чешке Каролине Плишковой. На Australian Open первая ракетка Украины вышла в третий круг, где уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.

Отметим, что победа в финале International Taiwan Open принесла украинке $43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков.2017 Australian Open - Day 3

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