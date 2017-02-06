Одесский Военно-морской лицей включился в эстафету #22PushUpChallenge

Одесский Военно-Морской лицей поддержал эстафету Всемирного флешмоба #22PushUpChallenge.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, одесские лицеисты приняли эстафету от Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Отмечается, что суть флешмоба состоит в том, чтобы отжаться 22 раза. Его идея состоит в том, чтобы поддержать бойцов, участников боёв с посттравматическим синдромом, бравших участие в АТО на востоке Украины.

К флешмобу присоединились также сотрудники патрульной полиции Одессы и порядка двух сотен будущих и действующих морских офицеров, которые сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата «Гетман Сагайдачный».

Для справки. Летом 2016 года эстафету запустили в США после того, как американский Департамент в делах ветеранов обнародовал шокирующий отчёт о самоубийствах среди бывших военных США за 2014 год. Стало известно, что около 22 ветеранов в США ежедневно накладывают на себя руки. Чтобы обратить внимание общества к этой проблеме, был начат флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание от пола в течение 22-х дней.

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